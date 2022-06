De eerste aflevering van de ballonnenshow Blow Up heeft vrijdagavond 775.000 kijkers naar RTL 4 getrokken, meldt Stichting KijkOnderzoek zaterdag. Er waren talloze programma's die wel meer dan een miljoen kijkers trokken, zoals het NOS Journaal, de NPO-serie Tweede Hans en de hit Bed & Breakfast.

In Blow Up maken acht kandidaten spectaculaire creaties van ballonnen. Iedere aflevering telt twee opdrachten. De kandidaten worden in het programma bijgestaan door Chantal Janzen en Martijn Krabbé.

Het programma was vrijdagavond goed voor de zevende plek op de lijst met de 25 best bekeken programma's.

De voetbalwedstrijd tussen België en Nederland (1-4) in de Nations League werd door de meeste mensen bekeken: bijna 1,8 miljoen.

Het NOS Journaal van 20.00 uur (1,6 miljoen) en het Omroep MAX-programma Bed & Breakfast (1,1 miljoen) completeren de top drie van de best bekeken programma's.