Een man is door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot een taakstraf van veertig uur voor het bedreigen van de makers van het tv-programma Gewoon Bloot. De man wilde de makers ook dwingen de uitzendingen te stoppen. De rechter achtte beide feiten overtuigend bewezen.

De politierechter van de rechtbank Midden-Nederland veroordeelde de man bovendien tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken, met een proeftijd van twee jaar.

Het programma Gewoon Bloot, gepresenteerd door Edson da Graça (foto), deed in 2021 flink wat stof opwaaien. In het programma konden kinderen vragen stellen over het lichaam aan doodgewone, naakte mensen.

Het NPO-programma had als doel om kinderen te laten zien dat er verschillende soorten lichamen bestaan. De serie, gebaseerd op het Deense Ultra smider tøjet, was in 2021 te zien en bestond uit acht afleveringen.

Ook de politiek bemoeide zich met het programma. Al bij de aankondiging wilde de SGP voorkomen dat Gewoon Bloot op tv te zien zou zijn.