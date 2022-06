Mireille van Ark stopt na ruim twee jaar als hoofdredacteur van BNR. Ze gaat per 1 september aan de slag als adjunct-hoofdredacteur bij RTL Nieuws, maakte RTL vrijdag bekend.

Van Ark werkt sinds 2015 bij de radiozender en was eerder chef en adjunct-hoofdredacteur. In 2020 volgde ze Sjors Fröhlich op als hoofdredacteur. Eerder werkte ze bij de NCRV en leidde ze verschillende redacties op NPO Radio 1, 2 en 5.

"Met wat pijn in het hart neem ik afscheid van BNR, waar ik me acht jaar ten volste heb ingezet", zegt Van Ark. "Nu is het tijd voor een nieuwe rol en omgeving, waar ik me onwijs op verheug."

De journaliste gaat de komende tijd werken aan een nieuwe strategieontwikkeling van RTL Nieuws, schrijft ze. "Maar mijn journalistieke kwaliteiten zal ik ook niet links laten liggen. Op die combinatie van zowel journalistiek als management verheug ik me het meest."

Het is nog niet bekendgemaakt wie Van Ark gaat opvolgen.