Talpa Network komt eind augustus met een nieuw seizoen van Lingo. Het woordspel wordt dan niet meer op SBS6, maar op Net5 uitgezonden. Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa Network na berichtgeving van Showbizz Network.

Jan Versteegh, die in 2019 de presentatie van Lingo op zich nam voor SBS6, zal het programma ook op Net5 presenteren.

Talpa Network plaatste een oproep waarin het potentiële kandidaten ertoe aanspoort zich aan te melden voor deelname aan het programma. Op een later moment wordt bekendgemaakt op welke datum de eerste aflevering op Net5 te zien is.

Lingo was in Nederland in 1989 voor het eerst op televisie. Het werd toen gepresenteerd door Robert ten Brink. Francois Boulangé, Nance en Lucille Werner namen de presentatie van het taalspel later over. Het programma was van 1989 tot 2014 bij de publieke omroep te zien. Na een gat van vijf jaar nam SBS6 het over.