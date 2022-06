De eerste aflevering van Ten minste houdbaar tot is donderdagavond gezien door 1.093.000 mensen. De comedyserie met Ruben van der Meer en Ricky Koole is daarmee het op één na best bekeken programma van de dag, blijkt uit de cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

In het AVROTROS-programma spelen Koole en Van der Meer een echtpaar dat niet zo gelukkig getrouwd is. Net als Anna (Koole) heeft besloten het bestaan als huisvrouw achter zich te laten en haar acteercarrière nieuw leven in de blazen, komt ze in de overgang.

Het scenario van Ten minste houdbaar tot is geschreven door Eva Aben. Jan Albert de Weerd is de regisseur. Het duo was eerder medeverantwoordelijk voor De Luizenmoeder.

Het best bekeken programma van de donderdagavond was traditiegetrouw het NOS Journaal van 20.00 uur. Er keken 1,5 miljoen mensen naar. Op de derde plaats staat het RTL Nieuws van 19.30 uur met 1.021.000 kijkers.