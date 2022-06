Quentin Tarantino start volgende maand met een podcast waarin hij tips geeft over films die hij klanten aanraadde toen hij nog in een videotheek werkte. De filmmaker kocht later de inventaris van die zaak, Video Archives, en bouwde de videotheek na in zijn huis.

De podcast wordt vernoemd naar de videotheek in het Californische Manhattan Beach. Tarantino kreeg daar begin jaren 80 een baan en werkte er samen met Roger Avary, met wie hij later het script voor Pulp Fiction schreef. Avary wordt co-host van de podcast, zijn dochter Gala zal daarin ook te horen zijn.

Tarantino en Avary deelden in hun videotheektijd een liefde voor onbekende films. Volgens Variety werden de twee in die tijd lokale beroemdheden vanwege hun filmkennis en tips die ze hadden voor klanten van de zaak.

In een persverklaring over de lancering van The Video Archives Podcast lieten de twee weten: "We hadden toen we achter de balie van Video Archives werkten nooit gedacht dat we dertig jaar later weer hetzelfde zouden doen als toen: met een grote passie VHS-banden bespreken. Films kijken was wat ons samenbracht en vrienden maakte, en het is onze liefde voor film die ons vandaag de dag nog altijd samenbrengt."