Tim Hofman heeft donderdagavond de speciale FunX Power Award in ontvangst genomen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een belangrijke maatschappelijke bijdrage heeft geleverd voor de FunX-doelgroep. Hofman legde met zijn serie BOOS grensoverschrijdend gedrag bloot achter de schermen bij The Voice of Holland.

Yade Lauren is donderdag de grote winnares geworden van de NPO FunX Music Awards. De zangeres won de prijzen voor beste vrouwelijke artiest van het jaar, beste zangeres en beste song voor haar hit In De Nacht.

Andere prijswinnaars waren onder anderen Josylvio, Broederliefde en $hirak. Josylvio werd uitgeroepen tot beste mannelijke artiest van het jaar, Broederliefde kreeg de prijs voor beste groep en $hirak mocht het beeldje voor beste producer ophalen.

De FunX Music Awards werden voor de negende keer uitgereikt. Tijdens de show, die plaatshad in AFAS Live in Amsterdam, waren er optredens van onder meer Broederliefde, Cor, Josylvio en Sigourney K.