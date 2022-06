Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek naar Johan Derksen afgesloten en besloten de zaak te seponeren. Het onderzoek werd gestart nadat Derksen in een uitzending van Vandaag Inside had verteld over een incident waarbij hij een vrouw met een kaars zou hebben gepenetreerd.

Derksen zei in de uitzending dat hij in de jaren zeventig een bewusteloze, dronken vrouw met een kaars had gepenetreerd. Een dag later zwakte hij dat verhaal weer af. Derksen zelf sprak van "een jeugdzonde".

De hoofdofficier van het parket Noord-Nederland van het OM besloot na deze uitlatingen een opsporingsonderzoek in te stellen. Het onderzoek richtte zich op de waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen.

Voor het onderzoek werden Derksen en een getuige gehoord. De identiteit van de vrouw in het verhaal kon niet worden vastgesteld en dus heeft de politie niet met haar kunnen spreken.

Uit het onderzoek is volgens het OM niet gebleken dat het incident daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, waardoor ook niet duidelijk is of de zaak verjaard zou zijn. De zaak is daarom geseponeerd. Volgens het OM is wel duidelijk dat het verhaal een negatieve impact heeft gehad op slachtoffers van seksueel geweld.

De uitingen van Derksen leidden niet alleen tot een onderzoek van het OM, maar ook tot een hevige discussie. Diverse adverteerders van Vandaag Inside trokken zich terug en het programma werd enige tijd niet uitgezonden. Derksen heeft geen excuses aangeboden en besloot te stoppen met het programma. Later keerde hij toch weer terug.