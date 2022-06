Jan de Hoop heeft officieel afscheid genomen van zijn baan als presentator van het RTL Ontbijtnieuws. Na 33 jaar de ochtend te hebben geopend voor RTL 4 gaat De Hoop met pensioen. In zijn laatste uitzending was hij geëmotioneerd.

"Even diep ademhalen, daar ga ik voor de laatste keer. Ik zal proberen het tot het einde droog te houden", opende De Hoop de uitzending. Daarna werd het Ontbijtnieuws gewoon voortgezet.

"Het moment waarvan ik wist dat het zou komen. Ik wil nog wat mensen bedanken", zei De Hoop, waarbij zijn stem brak. De Hoop begon over zijn man Coen, zijn voormalige hoofdredacteur, zijn huidige chef en diverse medewerkers van het Ontbijtnieuws. "Dit is nog erger dan Toine van Peperstraten", verwees de presentator naar de sportpresentator die emotioneel werd in zijn laatste uitzending.

De presentator werd verrast met een compilatie van zijn uitzendingen door de jaren heen. In de compilatie was ruimte voor een van de rituelen voor de uitzendingen: De Hoop danst 's ochtends even voor de uitzending. Na zijn laatste woorden kwamen zijn collega's de studio in en gaven ze De Hoop een applaus en een bos bloemen.

De nieuwslezer vertelde in de aanloop naar zijn vertrek flink zenuwachtig te zijn geweest. In zijn eigen vlogs vertelde hij zelfs een paniekaanval te hebben gehad in de studio in zijn laatste week.

Tijdens de laatste uitzendingen werd De Hoop regelmatig herinnerd aan zijn afscheid. "Ik moet het nog even drooghouden", zei hij toen RTL Z Nieuws-collega Carien ten Have hem in de uitzending complimenteerde en bedankte voor zijn werk.

Helemaal stoppen met werken doet De Hoop niet

De nieuwslezer gaat na 33 jaar Ontbijtnieuws met pensioen. Helemaal stoppen met werk doet hij echter niet: De Hoop maakt ook radio bij Omroep Gelderland en geeft cursussen presenteren. Dat blijft hij doen.

De Hoop wordt geprezen om zijn prettige en kalme manier van presenteren. Ook als er iets misging in de uitzending wist hij dat volgens liefhebbers prima op te vangen. Zo liep een visagiste tijdens de uitzending de studio in en De Hoop reageerde kalm: "O, wat gezellig dat je even komt, maar we zitten midden in de uitzending."

Toen hij in 2019 zijn dertigjarige jubileum vierde, vertelde De Hoop aan NU.nl dat het vroege opstaan hem steeds meer begon op te breken, al ging hij nog steeds met veel plezier naar zijn werk. De presentator moet iedere ochtend om 4.15 uur in de auto zitten. "Op de dagen dat ik ga - het wordt wel steeds zwaarder, dat vroege opstaan - ga ik zelfs met meer plezier. Het loopt allemaal wat geolieder nu. In het begin was het pionieren, maar nu is het een geoliede machine."

Robbie Kammeijer neemt de presentatie van het Ontbijtnieuws over van De Hoop.