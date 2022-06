De eerste aflevering van Obese met Miljuschka Witzenhausen als presentatrice heeft 340.000 kijkers naar RTL 5 getrokken. Daarmee is het programma net niet goed voor een plek in de top 25 van de best bekeken programma's van woensdag.

Het vijfde seizoen van het programma, dat nog werd gepresenteerd door Angela Groothuizen, trok gemiddeld 550.000 kijkers. De show was toen nog op RTL 4 te zien.

De eerste drie seizoenen van Obese trokken steevast meer dan een miljoen kijkers. Die seizoenen werden gepresenteerd door Wendy van Dijk.

Voor een plek in de dagtop 25 van Stichting KijkOnderzoek had Obese 363.000 kijkers moeten trekken. Zo veel mensen keken naar 112 Vandaag.