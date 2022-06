Radio-dj Giel Beelen kondigde dinsdag rond middernacht zijn vertrek bij NPO Radio 2 aan. In een video van een live-uitzending die hij op zijn Instagram plaatste, gaf hij aan dat vannacht zijn laatste was. In het verleden heeft Beelen wel eens de grap gemaakt dat het "de laatste uitzending voor mei" was. Daar zou nu ook sprake van kunnen zijn.

Beelen vertelt in de video onder meer over de onrust in "radioland". Hij noemt het een "aardverschuiving", die helaas ook plaatsvindt onder dj's. Hij zegt een fantastische tijd te hebben gehad bij NPO Radio 2.

Het vertrek van de radio-dj is nog niet officieel bevestigd, een woordvoerder was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Beelen stapte in oktober 2020 over van Radio Veronica naar Radio 2. "Ik ben begonnen van 4.00 tot 6.00 uur. Ik mocht gelijk meedoen met de Top 2000, het Songfestival en promotie naar dit waanzinnige tijdslot", keek hij terug. "Elke dag livemuziek, specials, alleen maar bezig zijn met muziek. Ik ben een dankbaar mens. NPO Radio 2 is een warm bad en echt een familie", zei hij voordat hij zijn laatste plaat startte. "Voor mij houdt het hier op."

Beelen was jarenlang te horen op 3FM, voordat hij in 2017 de overstap maakte naar Radio Veronica, waar hij een ochtendshow ging presenteren. Het is nog niet bekend waar hij nu aan de slag zal gaan.