Giel Beelen heeft dinsdagavond dezelfde grap uitgehaald als een paar jaar geleden: hij kondigde zijn vertrek bij NPO Radio 2 aan. Daar blijkt niets van waar. De radio-dj zei in zijn radioshow dat het "de laatste uitzending van mei" was, wat werd geïnterpreteerd als "van mij".

De 45-jarige Beelen had het in zijn aankondiging, waarvan hij een fragment op Instagram plaatste, onder meer over de onrust in "radioland". Hij noemde het een "aardverschuiving", die helaas ook plaatsvindt onder dj's. De radio-dj liet weten een fantastische tijd te hebben gehad bij NPO Radio 2.

Een woordvoerder van BNNVARA bevestigt aan NU.nl dat het om een grap gaat. Omdat Beelen insinueerde dat hij uit de programmering is gehaald - zoals veel 3FM-dj's de afgelopen weken daadwerkelijk is overkomen - namen veel media, waaronder NU.nl, de grap voor waar aan.

Beelen stapte in oktober 2020 over van Radio Veronica naar Radio 2. "Ik ben begonnen van 4.00 tot 6.00 uur. Ik mocht gelijk meedoen met de Top 2000, het Songfestival en promotie naar dit waanzinnige tijdslot", blikte hij dinsdag terug. "Elke dag livemuziek, specials, alleen maar bezig zijn met muziek. Ik ben een dankbaar mens. NPO Radio 2 is een warm bad en echt een familie. Voor mei houdt het hier op."

Beelen was jarenlang te horen op 3FM, voordat hij in 2017 de overstap maakte naar Radio Veronica, waar hij een ochtendshow ging presenteren.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel schreven we dat Giel Beelen vertrekt bij NPO Radio 2. Nu blijkt dat het om een grap van de radio-dj gaat. Hij blijft gewoon bij de zender. Het bericht is aangepast.