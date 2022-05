Er komt na de zomer een nieuw seizoen van Chateau Meiland. Dat meldt Shownieuws maandag na bevestiging van Talpa.

In het nieuwe seizoen zal het huwelijk van Maxima te zien zijn, de sleuteloverdracht van het Franse kasteel en de verhuizing binnen Noordwijk.

Het is het zevende seizoen dat wordt gemaakt over het leven van de familie. In 2019 won Chateau Meiland de Gouden Televizier-Ring. Wanneer het nieuwe seizoen precies te zien is, is nog niet bekendgemaakt.