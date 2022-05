Marcel Gelauff neemt na ruim tien jaar als hoofredacteur van NOS Nieuws afscheid. Na 42 jaar werkzaam te zijn geweest in de journalistiek stopt hij op 1 september 2022, in hetzelfde jaar dat hij 65 jaar oud wordt.

"Het is belangrijk dat er na enige tijd een nieuwe hoofdredacteur komt. Iemand die weer eigen en andere accenten kan zetten", aldus Gelauff. "En voor mij breekt ook een nieuwe periode aan, met een nieuwe vrijheid die ik graag wil omarmen. Ik ben gezond, voel me sterk en dan is het jaar waarin ik 65 word een goed moment om te stoppen."

Gelauff kwam bijna twintig jaar geleden als adjunct-hoofdredacteur te werken bij de NOS, in 2011 werd hij hoofdredacteur. Daarvoor werkte hij onder andere bij RTL Nieuws, De Leidsche Courant en De Gooi- en Eemlander.

Gelauff zegt nog niet helemaal gewend te zijn aan het idee dat hij na ruim veertig jaar journalistiek gaat stoppen. "De functie van hoofdredacteur bij NOS Nieuws is buitengewoon eervol en betekenisvol. Maar ook veeleisend, kwetsbaar, en in momenten eenzaam. Je bent altijd op talloze borden tegelijk aan het schaken, maar dat is natuurlijk ook wat aantrekt, wat verslavend is en wat steeds weer nieuwe impulsen en kracht geeft."

De komende drie maanden rondt Gelauff zijn werk af en wordt gezocht naar zijn opvolger. "Er zullen momenten zijn dat ik met weemoed terugkijk, maar ik weet zeker dat trots en voldoening zullen overheersen. Een hoofdredacteur kan zijn of haar redactie alleen maar dragen als hij of zij ook door de redactie wordt gedragen. En ik ben er dankbaar voor dat mijn redactie dat al die jaren heeft gedaan."