Marieke Elsinga is na een break van een paar weken sinds maandagochtend weer te horen op Qmusic. De radio-dj begon haar eerste werkdag sinds lange tijd wel licht gespannen, bekende ze.

"Het voelt gewoon als de eerste dag na een lange middelbare schoolzomervakantie", aldus Elsinga tegen haar collega Mattie Valk vlak na de start van het programma. "Ik heb superveel zin, maar die eerste nacht slaap je dan toch slecht omdat je zo zenuwachtig bent dat je al je vrienden weer ziet."

Elsinga legde in april haar werkzaamheden tijdelijk neer om het even wat rustiger aan te gaan doen. Niet alleen haar werk bij de radio stopte even, maar ook verscheen ze niet op televisie, waar ze onder andere RTL Boulevard presenteert. Via een audiobericht liet ze toen aan de luisteraars weten het even rustiger aan te gaan doen.

"Ik krijg heel vaak de vraag: hoe hou je dat vol? Dat je radio maakt én televisie", zei ze. "Mijn antwoord is dan altijd: ik vind het gewoon het allerleukste om te doen. Het geeft mij heel veel energie. Maar de laatste tijd merk ik dat het me juist energie kost. En daarom heb ik besloten heel even op de rem te trappen."

De afgelopen tijd gingen de geruchten dat Elsinga tijdelijk gestopt was omdat ze mee zou doen aan het nieuwe seizoen van Wie is de Mol?, maar die verhalen heeft ze maandagochtend direct ontkracht. "Ik zou dat dus heel heftig vinden. Als je mentale gezondheid inzet om mee te doen als zoiets als Wie is de Mol? of Expeditie Robinson of wat dan ook. Dat is toch heel erg dom en ook echt slecht", zei ze stellig. "Lieve mensen: ik was gewoon echt toe aan een break, voor mijn koppie. Ik had te lang achter elkaar te hard gewerkt."