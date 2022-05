De termen 'joepie de poepie' en 'grote grijze geitenbreier' uit het televisieprogramma De Film van Ome Willem krijgen een plekje in de Dikke Van Dale. Hoofdredacteur Ton den Boon van het woordenboek vertelde dat vrijdag in het NCRV-radioprogramma Volgspot.

Presentator Edwin Rutten gebruikte beide termen veelvuldig in het populaire kinderprogramma, dat van 1974 tot 1988 te zien was. "Beide woorden zijn na veertig jaar nog steeds met regelmaat terug te vinden in de media", stelt Den Boon. "En ze worden ook gebruikt door mensen die nog niet of net geboren waren toen de serie te zien was. Rob Kemps van de Snollebollekes gebruikte de term 'joepie de poepie' recent, en hij komt uit 1985."

De term 'joepie de poepie' werd bedacht door Rutten, aldus Den Boon: "Vóór De Film van Ome Willem kwam die samenstelling van woorden niet voor." Volgens de hoofdredacteur van de Van Dale geeft de kreet uiting aan een soort "kinderlijke vreugde".

De term 'grote grijze geitenbreier' gebruikte Rutten altijd om zijn accordeonist Harry Mooten te introduceren. "Het is in de loop van de tijd een synoniem geworden voor een grand old man", aldus Den Boon. "Een belangrijk ouder persoon, maar een beetje op een stoffige manier. Je ziet meteen iemand met een pluizige baard voor je." Recent werd de term nog gebruikt in een necrologie over vredesactivist Mient-Jan Faber.

In februari werd ook een aantal uitdrukkingen uit de Fabeltjeskrant aan de Dikke Van Dale toegevoegd. Zo staan de gevleugelde woorden "oogjes dicht en snaveltjes toe" van Meneer De Uil nu in het woordenboek, net als de term "appelig" die Stoffel de Schildpad vaak gebruikte en het woord "kijkbuiskinderen".