Stefano Keizers zegt spijt te hebben van zijn reactie tijdens de finale van het televisieprogramma De Verraders op RTL 4. Daarin haalde de cabaretier uit naar zijn overgebleven medekandidaten, die hem uiteindelijk hadden ontmaskerd als verrader. "Met de kennis van nu blijft over: spijt van alles", schrijft hij zaterdag op Instagram.

Keizers reageerde onsportief in de finale en sneerde onder meer dat hij de drie overgebleven kandidaten, Toine van Peperstraten, Dionne Slagter en Steven Brunswijk, geen winnaars vond en dat ze met geluk in de finale waren beland.

Vooral Slagter leek het in de montage te moeten ontgelden. Ze raakte hierdoor zichtbaar geëmotioneerd. "Ik had nog veel gemenere dingen gezegd over Steven en Toine, maar dat was blijkbaar te heftig voor de uitzending", zegt de 34-jarige Keizers.

De kleinkunstenaar verzekert dat het tussen hem en Slagter wel goed zit. "Lieve Dionne, dat ik niet tegen mijn verlies kan en een zure man ben, betekent niet dat je het niet fantastisch hebt gedaan. Je was zo'n beetje de enige die verder keek dan je neus lang was", verontschuldigt hij zich op Instagram.

De finale van het tweede reguliere seizoen van De Verraders trok vrijdagavond ruim 1,2 miljoen kijkers. Het spelprogramma was daarmee het op een na best bekeken programma op primetime.

In De Verraders, opgenomen in een kasteel in Limburg, moeten de kandidaten de verraders in hun midden ontmaskeren. De saboteurs krijgen op hun beurt de kans om iedere aflevering een kandidaat te 'vermoorden'. Het format van de psychologische spelshow is verkocht aan omroepen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook in België is al een seizoen uitgezonden.