RTL 4 zendt vanaf zaterdagavond een nieuwe dominocompetitie uit. Onder leiding van presentator Ruben Nicolai gaan in Domino Challenge acht van de beste bouwteams van Nederland de strijd aan. Daarmee keert jaren na het succesvolle Domino Day weer een dominoprogramma terug op de buis. Een terugblik op die kijkcijferhit.

Onder de naam Domino Day wist het bouwen en omgooien van hele circuits met dominosteentjes de Nederlandse en internationale tv-kijker vanaf de jaren tachtig zo'n twintig jaar in de greep te houden. Het draaide daarbij steeds om het record van het grootste aantal vallende dominostenen.

In de jaren tachtig heette het jaarlijkse evenement nog geen Domino Day en was het een onderdeel van het TROS-programma De eerste de beste, waarin allerlei recordpogingen te zien waren. De eerste uitzending was in december 1986. In 1988 werd het eerste record gebroken met ruim 1,3 miljoen vallende stenen. Dat zorgde voor een notering in het Guinness Book of Records.

Pas tien jaar later werd er weer een recordpoging ondernomen en onder de naam Domino D-Day op SBS6 uitgezonden. Het programma werd geproduceerd door Endemol. Na een klacht uit Duitsland over de naam D-Day, wat te veel zou verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog, werd de naam van het programma veranderd in Domino Day. Er werd een wereldrecord gevestigd met een domino-effect van zestien miljoen vallende stenen.

Grote sterren duwden eerste steen omver

Het groeide uit tot een groot jaarlijks evenement, waar tot en met 2009 vaak meer dan twee miljoen Nederlanders naar keken. Wereldwijd, verspreid over tien Europese landen, trok het ruim 50 miljoen kijkers.



Jaar op jaar werden in een gigantische hal in Leeuwarden miljoenen steentjes neergezet in allerlei creatieve bouwwerken met uiteenlopende thema's als Europa of muziek. Steeds was het de bedoeling dat er een wereldrecord werd gebroken. In het laatste jaar dat het op SBS6 werd uitgezonden, ging het om een wereldrecordpoging van 4,8 miljoen stenen. De makers moesten ondertussen allerlei 'challenges' uitvoeren. Bijvoorbeeld: loop geblinddoekt door een doolhof en plaats aan het einde een grote dominosteen.

Hans Kraaij jr. werd het vaste gezicht als presentator van de show, eerst samen met Wendy van Dijk en later met Nance. Vast onderdeel was het omduwen van de eerste steen door een beroemdheid. Dat begon met Nederlandse sterren als Linda de Mol en Hans Klok, maar werd steeds internationaler. Zo kwamen Lionel Richie, Kylie Minogue, Shania Twain, Nick Carter, Anastacia, Kim Wilde en Katie Melua opdraven om de eerste steen een duwtje te geven en het hele spel in gang te zetten.

Het musincident

De editie van 2005 staat bekend als de editie van de 'dominomus'. Het vogeltje vloog de hal binnen tijdens de voorbereidingen en duwde zo'n 23.000 dominostenen omver. Een medewerker van faunabeheer schoot de mus dood, wat voor vele verontwaardigde reacties zorgde.



De medewerker ontving doodsbedreigingen en website GeenStijl en radio-dj Ruud de Wild riepen op het dominoprogramma te saboteren. Ze loofden een beloning uit voor degene die meer dan één miljoen stenen vóór de uitzending om wist te gooien.

Later verklaarde het ministerie van Landbouw dat de mus illegaal was doodgeschoten. De show ging gewoon door en er werd een nieuw wereldrecord gevestigd. De mus werd later opgezet en tentoongesteld door Natuurmuseum Fryslan.

In 2009 was de voorlopig laatste uitzending van Domino Day, dat door de financiële crisis het jaar erop geschrapt werd. Er waren geen sponsoren meer te vinden. Uit dat jaar dateert nog steeds het dominorecord van 4.491.863 omgevallen stenen.

Terugkeer Domino Day werd uitgesteld

Producent Endemol Shine kondigde in 2020 aan dat Domino Day dat jaar zou terugkeren, maar door de coronacrisis werd het programma uitgesteld. Om die reden kon het programma ook in 2021 niet doorgaan.

RTL kondigde een alternatief aan en dat is vanaf zaterdagavond te zien. Hierbij gaat het niet om het breken van het wereldrecord, maar om "de creatiefste en imposantste dominomeesterwerken". Met twee miljoen dominostenen tot hun beschikking gaan acht bouwteams de strijd met elkaar aan.

Daarmee duikt RTL op het populaire speelgoedgenre, dat de afgelopen jaren programma's met onder meer legostenen, knikkers, miniaturen en radiografisch bestuurbare auto's heeft opgeleverd.



Domino Challenge is elke zaterdagavond om 20.00 uur te zien bij RTL 4.