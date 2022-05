De samenvattingen van de Eredivisie zijn ook de komende drie seizoenen bij de NOS te zien. De verbintenis met Eredivisie Media & Marketing (EMM) is verlengd en loopt nu tot en met het seizoen 2024-2025.

De samenvattingen zijn zowel op tv als online te zien. De live verslaggeving van de voetbalwedstrijden op de radio blijft de komende drie jaar bij NOS Langs de Lijn.



"De Eredivisie is en blijft de belangrijkste competitie voor de Nederlandse voetballiefhebber. Met onze uitzendingen bereiken we wekelijks zo'n vier miljoen mensen. Onze twaalfde man. Die relevantie maakt het logisch dat we als NOS en publieke omroep ook de komende drie seizoenen voor het Nederlands publiek het baken zijn met de Eredivisie", zegt algemeen directeur van de NOS, Gerard Timmer.

De Eredivisie en de NOS kennen een lange geschiedenis. Op 5 april 1959 was de eerste uitzending van Sport in Beeld, de voorloper van NOS Studio Sport.