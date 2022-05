Maarten en Vincent van Rossem zijn na het overlijden van hun zus Mary (bij het publiek beter bekend als Sis) nog in gesprek met de NTR en NPO over een vervolg op hun televisieprogramma's. In Op1 zegt Maarten van Rossem zelf te hopen dat er groen licht wordt gegeven.

"De NTR wil heel graag, de NPO moet nog beslissen", vertelt van Rossem over de toekomst van het populaire programma Hier zijn de Van Rossems.

"Wij hopen wel door te gaan, maar op een enigszins aangepaste manier. Het programma moet er net wat anders uitzien. Sis droeg iets bij wat wij niet met z'n tweeën kunnen leveren."

Ook wordt er gesproken over een eventueel vervolg op de serie Broeders in Berlijn, die Maarten en Vincent samen maakten. Er stond al een tweede reeks gepland getiteld Broeders in New York, maar door de pandemie konden de opnames niet doorgaan.

De NTR laat aan NU.nl weten nog geen knoop te hebben doorgehakt. "Het is nu nog te vroeg om iets te zeggen over eventuele series met Maarten en Vincent in de toekomst. De NTR praat hier graag over verder, maar daar nemen we rustig de tijd voor."

Laatste aflevering met Mary zaterdag te zien

Voor het overlijden van Mary hadden van Van Rossems net de opnames afgerond van een nieuwe aflevering van Hier zijn de Van Rossems. Deze aflevering, opgenomen in Zierikzee, wordt komende zaterdag uitgezonden als eerbetoon.

Kunsthistoricus Mary van Rossem (77) overleed twee dagen nadat ze in haar eigen keuken was gevallen. Door die val raakte ze in een coma.