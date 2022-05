De eerste editie van The Passion Hemelvaart is donderdag door ruim 1,2 miljoen mensen bekeken. Daarmee trok het muziekspektakel minder kijkers dan de reguliere uitzending van The Passion, waar in april van dit jaar 2,2 miljoen kijkers op afstemden.

Het verhaal van The Passion Hemelvaart gaat over hoe Jezus is opgestaan en zijn discipelen vraagt zijn werk voort te zetten. Onder anderen Soy Kroon, Kim-Lian van der Meij en Noortje Herlaar maakten als respectievelijk Jezus, Maria Magdalena en Maria opnieuw hun opwachting in de nieuwe editie van The Passion. Ruud de Wild was weer te zien als de verteller.

De start van het nieuwe RTL-programma Race om de Ringen met Beau van Erven Dorens had donderdag 588.000 kijkers. De tweede aflevering van het muziekprogramma POP22 met Ilse DeLange en Matthijs van Nieuwkerk zat donderdag met 692.000 kijkers iets in de lift ten opzichte van vorige week, toen er 605.000 mensen keken.



De première van De Bevers, de realityserie rond volkszanger John de Bever, trok 312.000 kijkers naar RTL 5. Dat was niet genoeg voor een plekje in de lijst met 25 best bekeken programma's van de dag.

De dagtop 5 van donderdag 26 mei 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.629.000 kijkers

2. The Passion Hemelvaart (NPO1) - 1.218.000 kijkers

3. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.025.000 kijkers

4. Op1 (NPO1) - 966.000 kijkers

5. Vandaag Inside (SBS6) - 857.000 kijkers