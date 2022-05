Willibrord Frequin is donderdag op tachtigjarige leeftijd overleden aan de ziekte van Parkinson. Hij was een markante journalist en televisiepersoonlijkheid. In zijn interviews was Frequin direct, nam hij geen blad voor de mond en deinsde hij nergens voor terug. Zo verliep zijn loopbaan.

Frequin groeide in Nijmegen op in een katholiek gezin en was als zoon van de hoofdredacteur van dagblad de Gelderlander al snel geïnteresseerd in de journalistiek. Hij bleef op school regelmatig zitten en werd daarom naar de kostschool bij de paters in het Canisius College gestuurd.

Zijn journalistieke loopbaan begon hij in 1963. Dat deed hij misschien wel als vanzelfsprekend bij de katholieke omroep KRO. Daar groeide hij door als reporter voor de actualiteitenrubriek Brandpunt. Daar bleek dat Frequin nergens voor terugdeinsde en zich in kwesties vastbeet. Hij reisde veel naar het buitenland om verslag te doen van natuurrampen en oorlog en maakte reportages over de Dwaze Moeders van Argentinië.

Frequin durfde af te stappen op politici, staatshoofden en andere hooggeplaatste personen. Zo was hij de enige journalist die in 1976 prins Bernhard ondervroeg over de steekpenningen die hij ontving van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed.

185 Willibrord Frequin blikt terug: 'Zorgzaam maar nerveus'

Ontslagen na in scène gezette reportage

Frequin werd in 1989 bij Brandpunt ontslagen, nadat commotie was ontstaan door zijn reportage over de handel in menselijke lichaamsdelen. De zaak kwam bekend te staan als de 'hoofdenaffaire'. Hij zou alles in scène hebben gezet.

De zaak achtervolgde hem nog jarenlang, vertelde Frequin begin dit jaar in een interview met het AD. "Ik heb er vijf jaar wakker van gelegen. Het leek wel alsof ik een moord had begaan. Maar ik ben echt genaaid, ik ben echt heel zwart afgeschilderd."

Zijn biograaf en oud-collega Fons de Poel omschrijft hem in de in februari verschenen biografie Verlegen vlegel als een man met een groot rechtvaardigheidsgevoel en als een journalist die bleef confronteren en doorvragen. Dat bleek een succesformule toen Frequin in de jaren negentig de overstap maakte naar de commerciële omroep.

In het programma De week van Willibrord, dat eerst op RTL 4 en later op SBS6 werd uitgezonden, ging hij het land door om onrecht aan de kaak te stellen. Hij ging achter oplichters en fraudeurs aan die mensen hadden gedupeerd. Daarmee zette hij de toon voor een tv-genre dat nog altijd populair is.

Willibrord Frequin met Fons de Poel en René van der Gijp tijdens de boekpresentatie van Verlegen vlegel. Willibrord Frequin met Fons de Poel en René van der Gijp tijdens de boekpresentatie van Verlegen vlegel. Foto: ANP

Aangevallen met een bijl

Frequin zorgde voor opvallende tv-momenten, zoals toen hij voor zijn programma Ooggetuige de vader van de vermoorde Christel Ambrosius bezocht. Tijdens het interview verscheen ineens de broer van Ambrosius. Die wilde hem met een bijl te lijf gaan, waardoor Frequin moest vluchten.

In zijn tv-programma's leek journalistiek vaak plaats te maken voor activisme. Zo bedekte hij in 2002 de woning van Gretta Duisenberg met een gigantische Israëlische vlag, omdat zij "partij koos voor de Palestijnen" in het conflict met Israël.

Om de vlag te plaatsen, had hij een grote hoogwerker gehuurd. "De Palestijnen hadden net een bus vol schoolkinderen opgeblazen. Dat raakte me. Ik vond dat ik wat moest doen", blikte Frequin terug in het AD. Hij weigerde de vlag weg te halen en werd gearresteerd. Na een paar uur mocht hij weer weg. Het was volgens De Poel een van de vele keren dat de journalist gearresteerd werd.

59 Markante Willibrord Frequin (80) overleden aan parkinson

Soms ging hij over de grens

Volgens zijn biograaf zocht Frequin regelmatig grenzen op of ging hij eroverheen. Hij stond in zijn leven voor hetere vuren, bijvoorbeeld toen hij werd beschoten in Suriname of maar net kon ontsnappen aan bombardementen in de toenmalige republiek Biafra (een gebied in Nigeria). Frequin werd ook regelmatig bedreigd. Zo werden eens twee auto's voor zijn huis in brand gestoken vlak onder het raam van de slaapkamer van zijn dochter.

Met zijn speciale stijl en opvallende stem was Frequin een dankbaar onderwerp voor persiflages. Hij werd dan ook regelmatig nagedaan bij programma's als Kopspijkers en Koefnoen.

Na 2002 verdween Frequin langzaam uit beeld, om in 2018 op tv terug te keren met andere 'veteranen' als Gerard Cox, Barrie Stevens en Peter Faber in het RTL 4-programma Beter Laat Dan Nooit.

Willibrord Frequin interviewt Paus Johannes Paulus II voor Brandpunt in 1985. Willibrord Frequin interviewt Paus Johannes Paulus II voor Brandpunt in 1985. Foto: ANP

Het lichaam was op

Vorig jaar werd bekend dat Frequin ernstig ziek was. Hij kampte met een vorm van parkinson (vasculair parkinsonisme). Naar eigen zeggen was zijn ziekte te vergelijken met ALS en zouden al zijn lichaamsfuncties er langzaam mee stoppen. Ook kampte Frequin met hartproblemen.

In april zei de televisiemaker tegen De Telegraaf dat het einde van zijn leven in zicht was. "Het gaat niet best. Eigenlijk is het gewoon klote. Mijn lichaam is op en wil niet meer", zei hij tegen de krant. "Ik wil er niet bij stilstaan en probeer nog een beetje te genieten."

In november kondigde Frequin zijn afscheid van de televisie aan. Hij nam al voor zijn diagnose afscheid van zijn dierbaren.