Oud-presentator Willibrord Frequin is overleden aan de gevolgen van parkinson. Dat heeft zijn familie donderdag aan persbureau ANP laten weten. Frequin was al een tijd ziek.

"In de ochtend van 26 mei, bij het aanbreken van Hemelvaartsdag, is een einde gekomen aan het leven van Willibrord Frequin, de televisiepersoonlijkheid die meer dan een halve eeuw gezicht gaf aan uiteenlopende programma's", laat de familie weten.

Hij is "vredig" in zijn slaap overleden en had zich "verzoend met het onvermijdelijke einde, na een liefdevol en prachtig leven".

Frequin kreeg grote bekendheid met zijn werk als verslaggever bij het KRO-programma Brandpunt. In de afgelopen jaren was hij te zien in het RTL-reisprogramma Beter Laat Dan Nooit. Eerder maakte hij voor zowel RTL als SBS jarenlang De week van Willibrord.

Vorig jaar werd bekend dat Frequin ernstig ziek was. Hij kampte met een vorm van parkinson (vasculair parkinsonisme). Naar eigen zeggen was zijn ziekte te vergelijken met ALS en zouden al zijn lichaamsfuncties er langzaam mee stoppen. Ook kampte Frequin met hartproblemen.

In april zei de televisiemaker tegen De Telegraaf dat het einde van zijn leven in zicht was. "Het gaat niet best. Eigenlijk is het gewoon klote. Mijn lichaam is op en wil niet meer", zei hij tegen de krant. "Ik wil er niet bij stilstaan en probeer nog een beetje te genieten."

In november kondigde Frequin zijn afscheid van de televisie aan. Hij nam al voor zijn diagnose afscheid van zijn dierbaren. In februari verscheen een boek over zijn leven, geschreven door televisiemaker Fons de Poel. Op 1 juni verschijnt in Nieuwe Revu een laatste interview met de televisiemaker.