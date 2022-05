De finale van de Conference League tussen Feyenoord en AS Roma is woensdagavond door ruim 2,8 miljoen mensen gezien. De met 1-0 door de Italianen gewonnen wedstrijd in de Albanese hoofdstad Tirana is het best bekeken programma van de dag.

De wedstrijd werd in Nederland uitgezonden op zowel Veronica als sportzender ESPN. Gezamenlijk waren die twee zenders goed voor 2.828.000 kijkers. Veronica wist daarbij wel de meeste kijkers te trekken: 2.345.000. Het staat daarmee op de eerste plaats in de lijst met 25 best bekeken programma's. Op ESPN stemden op het hetzelfde tijdstip 483.000 kijkers af, goed voor de zestiende plek.

Ook de huldiging van AS Roma in het Air Albania-stadion werd bij Veronica dusdanig goed bekeken, dat het met 893.000 kijkers kijkers op de zesde plek staat. Bij ESPN werd de prijsuitreiking gevolgd door 309.000 mensen.

De nabeschouwing rond 23.30 uur werd daarna bij Veronica nog gezien door 452.000 mensen. Het door Hélène Hendriks gepresenteerde programma behaalde daarmee de negentiende plek. Bij ESPN bleven er nog 124.000 kijkers voor zitten.