Dj's Coen Swijnenberg (42) en Sander Lantinga (45) gaan de Coen en Sander Show op Radio 538 vanaf oktober alleen nog op vrijdag maken. Dat maakten de twee woensdagmiddag in hun eigen radioshow bekend. De mannen, die de show nu nog van maandag tot en met donderdag maken, gaan dan ook los van elkaar nieuwe programma's presenteren.

Swijnenberg gaat voor Radio 538 ook een dagelijkse lunchshow presenteren. Lantinga maakt bij Radio Veronica van maandag tot en met donderdag een middagshow. 538 en Veronica zijn in gesprek met de dj's die nu nog op deze tijdsloten te horen zijn en wil hen graag behouden. De nieuwe programmering voor het najaar wordt op een later moment bekendgemaakt.

De verhuizing van de show was niet hun eigen keuze, maar een beslissing van Radio 538. Hoewel het "even slikken" was toen ze hoorden dat hun show in zijn huidige vorm niet kan doorgaan, kijkt het duo ook uit naar het nieuwe wekelijkse programma. "Ik denk dat het frisser en creatiever gaat worden. Al ga ik Coen natuurlijk wel missen", zegt Lantinga.

Ook Swijnenberg denkt dat het wennen zal zijn zonder zijn vaste partner, met wie hij al achttien jaar samen radio maakt. "We zijn echt met elkaar verstrengeld en we hadden graag zo doorgegaan. Maar ik heb een tijdje kunnen wennen aan de veranderingen en er is een soort nieuwe energie vrijgekomen."

Geruchten dat Coen en Sander Show zou stoppen

Swijnenberg had dinsdag op Twitter al aangekondigd dat ze tijdens De Coen en Sander Show zouden reageren op de geruchten dat ze ermee zouden stoppen. "Sander en ik willen je iets vertellen. Dat doen we morgen om 16.45 uur op Radio 538."

De Coen en Sander Show bestaat al zestien jaar. Het duo was eerst met het programma van 2006 tot de zomer van 2015 op publieke popzender 3FM te horen. Daarna vertrokken ze voor veel geld naar Radio 538 om daar de show in de middag voort te zetten. Voor De Coen en Sander Show waren de twee al een duo op 3FM met het programma Lantinga & Swijnenberg op vrijdagavond.



Samen met Edwin Evers en zijn ochtendprogramma Evers Staat Op vormden Swijnenberg en Lantinga een sterk blok op Radio 538 en dat zorgde voor het marktleiderschap op de radio.



Sinds 2019 kwam langzaam maar zeker de klad in de luistercijfers van Radio 538, sinds het vertrek van Edwin Evers in de ochtend. De Coen en Sander Show werd de afgelopen jaren ook verdrongen als best beluisterde late middagshow.



Lantinga presenteerde vanaf december 2019 tot en met april 2020 het programma tijdelijk alleen, omdat Swijnenberg met een burn-out thuis zat.