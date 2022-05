Marieke Elsinga keert op maandag 30 mei terug in de ochtendshow van Qmusic. Samen met Mattie Valk gaat ze na ruim een maand rust weer radio maken. Twee weken geleden vertelde de televisie- en radiomaker al dat het een stuk beter met haar ging, maar ze wilde toen nog niet volledig terugkeren.

Elsinga neemt de komende periode nog wel iedere woensdag vrij. Hoelang ze dat blijft doen, wil ze nu nog niet zeggen.

De radiomaker keerde maandag al terug bij RTL Boulevard, waar ze presentatrice is. Een week eerder begon ze met de opnames van een nieuw programma.

"Als het dan daar struikelt en het misgaat, ligt het niet bij jou, maar bij RTL. Maar het was hartstikke leuk", zei Elsinga tegen haar collega Valk.

'Heel even op de rem trappen'

De presentatrice kondigde in april aan tijdelijk te stoppen met haar televisie- en radiowerk. "Ik krijg heel vaak de vraag: hoe hou je dat vol, dat je radio én televisie maakt? Mijn antwoord is dan altijd: ik vind het gewoon het allerleukste om te doen. Het geeft mij heel veel energie."

"Maar de laatste tijd merk ik dat het me juist energie kost. En daarom heb ik besloten heel even op de rem te trappen, zodat ik over twee jaar nog steeds kan zeggen dat ik dit het allerleukste vind om te doen. Daarom ga ik de komende tijd even geen radio maken", aldus Elsinga destijds.

De laatste weken heeft Elsinga niet naar de ochtendshow geluisterd. "Het leek me beter even helemaal weg te zijn."