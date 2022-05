NPO Radio 2 was in de maanden maart en april van dit jaar marktleider. Wel daalt het marktaandeel van de publieke zender, terwijl Qmusic dichterbij komt. Het marktaandeel van Radio 538 blijft dalen, zo blijkt uit de dinsdag gepubliceerde luistercijfers.

NPO Radio 2 leidt met een marktaandeel van 12,5 procent, een daling van 0,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Qmusic ziet het marktaandeel stijgen van 10,9 naar 12,1 procent en is daarmee de snelst stijgende zender. De derde plaats is voor Radio 10, dat van 10,6 naar 10,1 procent daalt. De luistercijfers komen tot stand door een samenwerking van NLO (Nationaal LuisterOnderzoek) en meetinstituut GfK.



Radio 538 blijft dalen in marktaandeel en staat nu vierde met een aandeel van 8,3 procent, terwijl dit vorig jaar in dezelfde periode nog 9,6 procent was. Bij de radiozender van Talpa Network moet de van Qmusic afkomstige creative director Dave Minneboo het tij zien te keren en staan veranderingen op stapel.



Dat geldt ook voor NPO 3FM dat op een marktaandeel van 2,2 procent blijft steken, gelijk aan maart-april 2021. Bij de publieke popzender gaat de programmering in de zomer in de ochtend- en late middag op de schop. Vorige week kregen Frank van der Lende en Eva Koreman te horen dat ze een punt moeten zetten achter hun middagprogramma Welkom bij de club!.

In de commerciële doelgroep van mensen tussen 20 en 49 jaar, die belangrijk is voor adverteerders, staat Qmusic al enige tijd bovenaan. De zender heeft daar een marktaandeel van 21,1 procent. Dat was in de periode maart-april 2021 nog 19,1 procent. In vier jaar is het marktaandeel van de zender 7 procent gestegen. NPO Radio 2 staat in de doelgroep van mensen tussen 20 en 49 jaar op de tweede plaats.