Er moet een discussie gevoerd worden over de werkwijze van juicekanalen, stelt BNR-hoofdredacteur Mireille van Ark. De radiozender stuurde anoniem een video naar Life of Yvonne, het juicekanaal van Yvonne Coldeweijer, waarin gesuggereerd wordt dat presentatrice Talitha Muusse drugs gebruikt.

Coldeweijer nam de video over, "zonder veel journalistiek werk" in de tip te steken, meent Van Ark. "Zij vindt het misschien veel, wij vinden het weinig. Het is denk ik goed om daar een discussie over te voeren." Het doel van dit experiment is dan ook geweest om "de discussie over het grijze gebied aan te zwengelen". Dat lijkt te zijn gelukt, zegt de hoofdredacteur. "De discussie wordt volop gevoerd. Dat is goed."

Voor zij de video plaatste deed Coldeweijer navraag bij Muusse, maar ondanks de ontkenning van de presentatrice deelde ze de beelden toch met de volgers in haar betaalde Telegram-groep. "Misschien zegt zij: ik heb er werk ingestoken want ik heb het gecheckt. Maar Muusse heeft ontkend." Daarnaast is de video gestuurd met een nepaccount, zonder volgers. "Dat doet bij de meeste journalisten wel een belletje rinkelen."

De vlogger verdient veel geld met het account, stelt Van Ark verder. Coldeweijer heeft zo'n drieduizend betalende volgers, die 10 euro per maand betalen. "Het is niet een hobby, maar een serieuze industrie. Wanneer het een serieuze industrie is, dan moet je het serieus behandelen en moet je discussies hebben." Daarbij denkt Van Ark aan vragen als 'wat is nodig om informatie te publiceren?' en 'hoe bescherm je bekende figuren?'. "Stel dat het filmpje waar is, dan kan het iemands leven en carrière beschadigen. Het is niet een grapje."

Coldeweijer zegt zelf dat ze is misleid en dat ze integer heeft gehandeld. "Ik hoef niet te bewijzen dat iets 100 procent zeker waar is", stelt ze. "Ik moet laten zien dat het aannemelijk is. Als jij in een video stiekem bij de wastafel aan een sleutel snuift, acht ik het aannemelijk dat je daar coke gebruikt. Dat is toch logisch?"