De nieuwe reeks van B&B Vol liefde, waarin acht bed & breakfast-eigenaren op zoek gaan naar een partner, start op maandag 11 juli. RTL maakt bekend dat de reeks zeven weken lang te zien is en vijf dagen per week wordt uitgezonden.

Het eerste seizoen van de datingshow werd uitgezonden in de zomer van 2021 en was wat de kijkcijfers betreft een groot succes. De liefde werd echter door geen van de deelnemers gevonden tijdens de opnames.

Inmiddels zijn de opnames van de nieuwe reeks begonnen. Hierin worden acht personen gevolgd die allemaal op een andere plek in Europa een bed & breakfast hebben. Ze krijgen allemaal vier kandidaten op bezoek, waarvan er twee door henzelf zijn uitgekozen en twee door familie en/of vrienden. Zij helpen mee in het bedrijf en leren elkaar kennen.

De kandidaten hebben zich in december al voorgesteld via een speciale tv-uitzending, zodat mensen konden reageren en zich konden aanmelden voor het programma. De presentatie is wederom in handen van Art Rooijakkers.