Omroep ZWART maakt op 27 mei zijn tv-debuut met het muziek- en cultuurprogramma Podium ZWART. Het programma is "een feestelijke samenkomst van verschillende muziekgenres, kunststijlen en verhalen".

Glen Faria en Veronica van Hoogdalem presenteren Podium ZWART, dat de kijker wil meenemen in de wereld van muziek en cultuur "zoals dat nooit eerder is gedaan op de Nederlandse televisie".

Wekelijks krijgen artiesten het podium, waar zij in verschillende settings hun talent tonen. Naast r&b en hiphop komen genres als afrobeat, latin, reggae en jazz aan bod. Zowel internationale sterren als opkomende artiesten komen voorbij.

Daarnaast worden bekende Nederlanders als Jörgen Raymann en Tanja Jess uitgedaagd om zich te uiten in de voor hen onbekende kunstvorm spoken word.

"Het is eigenlijk heel gek dat er in Nederland zo veel getalenteerde artiesten zijn die je in de media niet of heel weinig terugziet", zegt medeoprichter van Omroep ZWART Akwasi.

"Sommige van deze artiesten hebben supergrote internationale successen, maar worden in Nederland onderbelicht. Wij gaan nu een podium bieden aan dat talent."

De mede door Akwasi opgerichte aspirant-omroep Omroep ZWART had in november 2020 in totaal 50.000 leden geworven en voldeed daarmee aan een van de belangrijkste criteria om als aspirant-omroep zendtijd te krijgen in het publieke omroepbestel. Vorig jaar meldde de aspirant-omroep te gaan samenwerken met BNNVARA.

Podium ZWART is op vrijdag 27 mei 2022 om 22.45 uur te zien op NPO3.