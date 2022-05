Er wordt een extra aflevering toegevoegd aan de huidige reeks van Hier zijn de Van Rossems, laat de NTR weten. De aflevering in Zierikzee is kort voor het overlijden van Sis van Rossem opgenomen en wordt komende zaterdag uitgezonden.

Dat is besloten door de familie, in samenspraak met omroep NTR en producent Skyhigh TV. De aflevering die is opgenomen in het Zeeuwse Zierikzee, is een eerbetoon aan kunsthistoricus Mary 'Sis' van Rossem, die op 4 mei op 77-jarige leeftijd overleed.

Het is nog niet bekend of broers Maarten en Vincent van Rossem samen doorgaan met het programma, waarin de familie de (kunst)geschiedenis van een stad onderzoekt.

Mary van Rossem overleed twee dagen nadat ze in haar eigen keuken was gevallen. Door die val raakte ze in een coma. "Ik moet er nog steeds aan wennen en denk er voortdurend over na", vertelde haar broer Maarten eerder in zijn eigen podcast.

"Ze was als mijn eigen tweelingzus." Dat vond ze ook lastig, legt Van Rossem uit. "Ze was altijd 'de zus van', terwijl ze juist een eigen, aparte en zelfstandige persoonlijkheid wilde zijn."