Giovanca Ostiana, een van de vaste presentatoren van de talkshow Op1, heeft haar wereld groter zien worden dankzij die presentatieklus. In gesprek met Libelle vertelt ze dat haar interessegebied is verbreed en dat ze nu ook andere zaken dan kunst en cultuur leuk vindt.

"Mijn wereld is groter geworden", vertelt Ostiana. "Ik voel nu meer een connectie met wat er buiten mijn eigen bubbel gebeurt."

Voordat ze in 2020 begon met het presenteren van de talkshow, waarin ze een presentatieduo vormt met Tijs van den Brink, was de presentatrice en zangeres selectiever in het volgen van het nieuws. "Natuurlijk las ik de krant, maar nu lees ik ook opiniestukken en artikelen over onderwerpen waarvan ik nooit had gedacht dat die me zouden interesseren. Ik heb ontdekt dat mijn belangstelling verder gaat dan gesprekken voeren over kunst en cultuur."

Daardoor ervaart Ostiana nu ook meer plezier in haar werk. "Mensen voelen zich op hun gemak bij mij. Ik vind het nu echt leuk om te doen. Voor mijn gevoel heb ik mezelf opnieuw uitgevonden."

'Overwogen bijltje erbij neer te gooien'

In het begin kreeg Ostiana vanuit het publiek of in de media regelmatig kritiek op haar presentatie. "Natuurlijk heb ik soms overwogen om het bijltje erbij neer te gooien, maar bij Op1 en de EO bleven ze vertrouwen in me houden. Ik besefte dat ik mijn groei tegenhield door mee te gaan met de publieke opinie en dat ik beter kon luisteren naar de mensen die het beste met me voor hadden. Volhouden, zeiden zij, het komt goed."

De presentatrice is daar heel blij mee. "Daardoor kan ik nu hopelijk iets betekenen voor meisjes zoals ik die nu naar de televisie kijken."