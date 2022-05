Yvonne Coldeweijer heeft via haar betaalde account beelden gedeeld van Talitha Muusse die betrapt zou zijn op coke snuiven, maar die beelden zijn nep. BNR maakt bekend dat de beelden in scène zijn gezet door de Op1-presentatrice en een medewerker van BNR om "te laten zien hoe juicekanalen te werk gaan".

BNR stuurde onlangs anoniem een video naar Coldeweijer, waarin het leek alsof Muusse iets aan het snuiven was. De presentatrice was in de video alleen vanaf de achterkant te zien.

Coldeweijer deed wel navraag bij Muusse, maar deelde de video ondanks de ontkenning van Muusse een dag later met de volgers in haar betaalde Telegram-groep. Wel hield Coldeweijer daarbij een slag om de arm door te zeggen dat de video "mogelijk nep" is.

In een reactie op de bekendmaking dat BNR de video met Muusse in scène heeft gezet om haar te testen, laat Coldeweijer weten dat zij "niet een of andere onderzoeksjournalist is". "Ik ben gewoon een juicekanaal. Als ik een video ontvang van iemand die zit te snuiven, dan post ik het gewoon! Het is gewoon juice."

Aanleiding voor het onderzoek van BNR en Muusse is de uitspraak in het kort geding dat zangeres Samantha Steenwijk enkele weken geleden tegen Coldeweijer had aangespannen. De rechter oordeelde toen dat de vlogger te weinig bewijs had om te beweren dat Steenwijk zou zijn afgevallen met behulp van illegale dieetpillen. Ze moest daarom de uitlatingen rectificeren.