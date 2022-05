Tijdens een première op het festival van Cannes heeft een vrouw vrijdagavond geprotesteerd tegen het seksueel geweld tegen vrouwen in Oekraïne. De vrouw trok op de rode loper een groot deel van haar kleren uit. Op haar lijf had zij met verf de tekst Stop raping us geschreven. Haar rug zat vol rode verf die als ware het bloed van haar lijf droop. Op de voorkant van haar lichaam had ze de kleuren van de Oekraïense vlag gespoten.

De beveiliging van het festival greep snel in en verwijderde de halfnaakte vrouw van de rode loper. Later op de avond plaatste de feministische organisatie Scum op Twitter een verklaring en eiste het incident op. In dit bericht werd ook duidelijk gemaakt dat de vrouw demonstreerde tegen het seksueel geweld van Russische soldaten tegen Oekraïense vrouwen.

Het incident vond plaats tijdens de première van de film Three Thousand Years of Longing van regisseur George Miller. Het is niet duidelijk hoe de vrouw op de rode loper kon komen. Het festivalterrein, en zeker de premières, zijn bovengemiddeld beveiligd. Bezoekers moeten een accreditatie hebben en worden diverse malen gecontroleerd voordat zij op de rode loper staan.

De oorlog in Oekraïne kwam ook aan bod op de openingsavond die dinsdag plaatsvond. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak toen de aanwezigen toe en riep de internationale filmwereld op de stem te blijven verheffen tegen de Russische inval in zijn land. Hij maakte een vergelijking met Charlie Chaplin, die in 1940 met zijn film The Great Dictator de wereld probeerde te waarschuwen voor Hitler.