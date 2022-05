HLF8 keert na een zomerstop in augustus weer terug op televisie, maar de presentator is nog niet bekend. Dat laat een woordvoerder van Talpa vrijdag aan het ANP weten. Johnny de Mol was de vaste presentator van de talkshow op SBS6, maar legde eind april zijn werkzaamheden neer omdat hij werd beschuldigd van wangedrag.

Nadat De Mol was opgestapt als presentator trad Leonie ter Braak op als vervanger. Op dit moment presenteert Hélène Hendriks het SBS6-programma.

De laatste aflevering van dit seizoen wordt volgende week vrijdag uitgezonden. De talkshow keert vanaf 29 augustus weer terug op televisie.

Marco Louwerens, directeur televisie bij Talpa, spreekt van een programma "met een fijne, goede sfeer". "Dat vertaalt zich positief door, in zowel inhoud als marktaandelen. Ook in het nieuwe seizoen blijft HLF8 een belangrijk onderdeel van onze programmering."

De Mol kondigde aan het einde van een HLF8-uitzending eind april aan voorlopig met de presentatie te stoppen na een nieuwe beschuldiging van ongepast gedrag. "Ik stop voorlopig met het presenteren van mijn programma", zei de presentator. "Boven op de eerdere beschuldigingen en verdachtmakingen is er deze week een nieuwe, anonieme valse beschuldiging geuit. Daardoor wordt het voor mij en de redactie onmogelijk om dit werk voort te zetten."

De anonieme aangifte volgde op een eerdere aangifte van De Mols ex Shima Kaes. Daarin beschuldigt zij De Mol van mishandeling tijdens hun relatie in 2015.