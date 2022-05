Anouk zegt twee meiden in haar team bij The voice of Holland te hebben gehad die slachtoffer zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. De zangeres kwam daar pas achter toen ze naar aanleiding van de uitzending van BOOS in januari op onderzoek uitging, vertelt ze vrijdag aan De Telegraaf.

"Met mijn team hebben we met onze kandidaten uit alle seizoenen contact gezocht. Zo kwam ik erachter dat er ook twee meiden uit mijn teams onder de slachtoffers waren", zegt Anouk. "Erg dat ik daar nooit weet van heb gehad." De zangeres geeft verder geen details over deze oud-deelnemers.



Anouk vindt het heel erg dat ze niet wist van de verhalen over oud-bandleider Jeroen Rietbergen, coach Ali B en regisseur Martijn N.. "Dat maakt het zo'n rollercoaster in mijn hoofd: het zijn mannen die ik graag mocht. Met Jeroen had ik veel contact over de muziek en zo. Dat lijntje is kort, net als met Ali."



De BOOS-uitzending waarin verhalen over seksueel wangedrag bij de talentenjacht naar buiten kwamen, heeft Anouk met haar vier oudste kinderen van twaalf, zestien, achttien en twintig jaar bekeken. "Ik was benieuwd naar hun reactie. Toen mijn kinderen geschokt waren en riepen: 'Ma, dit kan toch niet?', dacht ik: godzijdank."



De zangeres weet niet of ze ooit nog terugkeert bij The Voice, mocht het programma een doorstart maken. "Het gekke is dat ik het écht niet weet. Bij dat eerste telefoontje zeiden ze: 'Misschien wordt het nog uitgezonden.' Daarna heb ik niets meer gehoord. Er is nog niemand geweest die mij heeft gevraagd: 'Joh, heb jij ooit iets ondervonden, ben je lastiggevallen?' Dat vind ik ook vreemd."