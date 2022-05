Na de ochtendshow van Sander Hoogendoorn moet ook het middagprogramma van Frank van der Lende en Eva Koreman op NPO 3FM eind juni tegen de zin van de dj's in stoppen. Welke kant de al jaren kwakkelende zender op moet, is nog niet zeker. "Een jonger profiel is het meest logisch", zegt radio-expert Evert Bronkhorst tegen NU.nl.

NPO 3FM gaat wederom op de schop. De programma's op de belangrijkste tijdslots, namelijk de vroege ochtend en de late middag, krijgen een andere invulling. Het is nog niet duidelijk welke.



Een woordvoerder van NPO 3FM zegt dat er nog geen mededelingen kunnen worden gedaan over een nieuwe programmering. "De zender is nog in gesprek is met de omroepen over de toekomstige invulling."

Van der Lende en Koreman presenteren nu ruim twee jaar samen de middagshow op NPO 3FM. Daarvoor was Van der Lende op de zender te horen in de vroege avond. Hoogendoorn was sinds september 2018 als ochtend-dj te horen.

Menno de Boer werd recent aangewezen als nieuwe zendermanager, na het vertrek van Sharid Alles, die in 2018 bij NPO 3FM kwam om de in zwaar weer verkerende zender een nieuwe draai te geven. Het marktaandeel van het voormalige successtation was toen naar een dieptepunt van 2,5 procent gedaald.

Nu, ruim 3,5 jaar later, is de weg omhoog nog altijd niet gevonden, met een marktaandeel dat in maart-april 2022 op 2,2 procent stond. Ondanks diverse aanpassingen tussendoor kunnen de betrokkenen het tij niet keren.

'3FM heeft te weinig een eigen gezicht'

Radio-expert Bronkhorst van mediabureau Abovo zegt dat dit met name komt doordat 3FM voor de luisteraar "onvoldoende relevantie" heeft. "Voor een zender zijn de ochtend- en middagshow heel belangrijk en gezichtsbepalend, en daar heeft 3FM toch de boot gemist. Het is te inwisselbaar en er is te weinig een eigen gezicht. Waar de zender precies voor staat, komt niet goed voor het voetlicht."



Bronkhorst volgt de radiomarkt intensief voor adverteerders en maakt maandelijks analyses van de luistercijfers en andere ontwikkelingen rond de zenders. Hij verwacht dat nieuwe zendermanager De Boer "alles gaat omgooien".



"Alle omroepen mogen opnieuw intekenen op de ochtend- en middagtijdslots. Het nu al definitief schrappen van de ochtend- en middagshow is een duidelijk signaal dat men realiseert dat hier op korte termijn de grote winst te halen is."



De belangrijkste vraag is volgens hem hoe de NPO het 'nieuwe' 3FM wil positioneren. "Gaan ze echt 100 procent voor een meer op jongeren gerichte zender, of willen ze breder en het alternatieve zusje van NPO Radio 2 worden?"



Een jonger profiel voor 3FM zou volgens Bronkhorst gezien de doelstellingen vanuit de NPO het meest logisch zijn. "De NPO wil zo veel mogelijk groepen bedienen, maar de groep van 18 tot 34 jaar is massaal overgestapt naar bijvoorbeeld de streamingdiensten. Dan moet je genoegen nemen met een lager totaal marktaandeel en de zender alleen maar moeten beoordelen op de scores in deze jongere doelgroep. Daarnaast zou de online aanwezigheid verhoogd moeten worden."

'Bekende dj's terughalen lijkt geen optie'

In Bronkhorsts visie moet 3FM dan neergezet worden als een breed (digitaal) platform voor jongeren, waarvan lineaire radio onderdeel is. "De vraag is alleen of dit realiseerbaar is gezien de grenzen van de Mediawet. Ook qua reclame-inkomsten bij de STER gaat dit ook niet echt zoden aan de dijk zetten."



Er gaan geruchten over bekende dj's die naar de zender zouden komen of terugkeren, zoals Ruud de Wild en Frank Dane, al lijkt dat volgens de radiokenner niet logisch. "Even los van de vraag of het reëel is dat deze mensen binnengehaald kunnen worden, past dit niet bij de route naar jongere luisteraars."

Bronkhorst verwacht dat het voor NPO 3FM een hels karwei wordt om de boel weer in gang te trekken. "Dat is niet op korte termijn gefixt. Het belangrijkste is om eerst het muzikale DNA van de zender te bepalen en daarin keuzes te maken. Pas daarna kun je naar de poppetjes gaan kijken."