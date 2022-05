Het nieuwe muziekprogramma POP22 is donderdag voorzichtig begonnen met 605.000 kijkers. Het programma van Matthijs van Nieuwkerk en Ilse DeLange staat daarmee op de zeventiende plaats van de lijst met de best bekeken programma's van de dag.

Hello Goodbye, dat voor POP22 op NPO1 te zien was, trok het dubbele aantal kijkers. De special waarin presentator Joris Linssen voor de NPO-themaweek over racisme, discriminatie en diversiteit terugblikte op eerdere bijzondere ontmoetingen uit het programma, was met 1.255.000 het op een na best bekeken programma van donderdag.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was met ruim 1,7 miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag. Het RTL Nieuws van 19.30 uur was met 914.000 kijkers het best bekeken programma op RTL 4 en het best bekeken programma van SBS6 was Vandaag Inside, waar 846.000 mensen naar keken.