De Nederlandse journalist Olivier van Beemen en zijn Beninse collega Flore Nobime zijn begin dit jaar in Benin opgepakt en vier dagen vastgehouden op verdenking van spionage. Van Beemen werd vervolgens het land uitgezet, schrijft onderzoeksjournalistiekplatform Follow the Money.

Van Beemen en Nobime deden in januari en februari dit jaar onderzoek naar de natuurbeschermingsorganisatie African Parks. Het doel van deze organisatie is om dierenpopulaties en biodiversiteit in de parken te vergroten, om toerisme te bevorderen. Van Beemen wil ondezoeken welke gevolgen het parkbeheer heeft voor mens en natuur.

Van Beemen en Nobime reisden naar het noorden van Benin, een regio die getroffen is door jihadistisch geweld. Daar interviewden ze mensen die in de omgeving van een van de daar gelegen African Parks wonen.



In het stadje Tanguiéta werden de twee vervolgens aangehouden door de politie voor een 'grondige identiteitscontrole'. Van Beemen en zijn collega kregen te horen dat ze verdacht worden van spionage en zaten vervolgens vier dagen vast.



Pas na diplomatieke druk op het allerhoogste politieniveau kregen ze te horen dat de procedure tegen hen werd stopgezet. Nobime werd vrijgelaten, Van Beemen werd het land uitgezet.

'Benin is veranderd in een totalitaire staat'

Volgens Van Beemen is Benin na lange tijd een "West-Afrikaanse modeldemocratie met een hoge mate van persvrijheid" te zijn geweest sinds de machtsovername door president Patrice Talon in 2016 in een autoritaire staat veranderd.

"De voornaamste reden dat we pas op allerhoogste niveau zijn vrijgelaten, is waarschijnlijk dat commissarissen op lagere niveaus niet de verantwoordelijkheid durfden te nemen", zegt Van Beemen. Volgens hem worden journalisten in Benin vaker tijdens hun werk gearresteerd.

Op de jaarlijkse wereldwijde index voor persvrijheid van Reporters sans Frontières is het land gedaald naar de 121e plaats. In 2016 stond Benin nog op plaats 78 en tien jaar eerder zelfs in de top 25, één plek onder Duitsland en vlak boven het Verenigd Koninkrijk.