Frank van der Lende en Eva Koreman moeten een punt zetten achter hun middagprogramma Welkom bij de club! op NPO 3FM. Dat laat het duo donderdagmiddag weten in hun show en op Instagram. Ze benadrukken dat dit niet hun eigen keuze is.

Wel zeggen ze in gesprek te zijn over nieuwe plannen. Op 23 juni zal hun laatste show te horen zijn op de radio, waarna Koreman de show alleen overneemt.

Van der Lende, die met zijn vriendin een baby verwacht, gaat dan met vaderschapsverlof. Het is nog niet duidelijk wanneer Koreman in de middag stopt.

Van der Lende zegt "niet per se pissig te zijn". "Maar ik hoop dat het iets gaat uithalen. Het station zit in mijn hart. Het liefst zou ik zeggen: zoek het lekker uit. Maar ik hou van 3FM."

Ook programma Hoogendoorn stopte gedwongen

Begin april werd duidelijk dat Sander Hoogendoorn per vrijdag 24 juni niet meer te horen is in de ochtend van 3FM. Ook in dit geval lag de keuze bij BNNVARA en niet bij de radio-dj zelf. "Dat vind ik superjammer, want ik had nog graag jaren door willen gaan", aldus Hoogendoorn.

Van der Lende en Koreman presenteren sinds ruim twee jaar samen de middagshow op NPO 3FM. Daarvoor was Van der Lende te horen in de vroege avond op de zender.