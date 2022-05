Een meerderheid van de Tweede Kamer is bezorgd omdat publieke omroep Ongehoord Nederland "onweersproken" een extreemrechtse omvolkingstheorie uitzendt en vraagt het kabinet om actie. Het betreft een interview met de Belgische politicus Filip Dewinter in een uitzending van Ongehoord Nieuws op 10 mei.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vindt dat Ongehoord Nederland "levensgevaarlijke complottheorieën" uitzendt en gaat schriftelijke Kamervragen stellen. De Kamervragen worden mede-ingediend door VVD, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, DENK, Volt en Lid Gündogan

"Dergelijke theorieën inspireerden aanslagplegers eerder al tot vreselijke daden. Dit mag niet langer ongehinderd een

platform krijgen, want het kan ronduit gevaarlijk zijn voor onze samenleving", zegt Sjoerdsma.

De omvolkingstheorie houdt in dat de Europese bevolking langzaam maar zeker wordt vervangen door niet-Europeanen.

Volgens de Kamerleden zorgt Ongehoord Nieuws voor "een podium om de omvolkingstheorie kritiekloos en zonder tegenspraak te verspreiden op de publieke omroep". Ze wijzen op het feit dat aanslagplegers in onder andere het Amerikaanse Buffalo (vorige week), het Nieuw-Zeelandse Christchurch (2019) en de Noorse hoofdstad Oslo (2011) deze omvolkingstheorie gebruikten als rechtvaardiging voor hun terreurdaden.

De AIVD waarschuwt in zijn recentste jaarverslag ook voor aanhangers van deze theorie. De politieke partijen zien het onweersproken uitzenden van deze omvolkingstheorie als een risico voor de Nederlandse veiligheid.

Ze willen weten of het kabinet in beeld kan brengen welke risico's er voor de Nederlandse maatschappij zijn en welke stappen het kabinet zal zetten om herhaling te voorkomen.

Ongehoord Nederland kwam al vaker in opspraak

Ongehoord Nederland maakt sinds dit jaar deel uit van het publieke bestel, maar kwam meteen in opspraak. Zo kwamen er in februari klachten over de eerste tv-uitzending binnen bij NPO-ombudsman Margo Smit. De klachten gingen vooral over onjuiste inhoud en desinformatie. Smit maakte daarop bekend dat er een onderzoek naar de klachten komt.

Smit laat NU.nl weten dat "het onderzoek nog loopt".



Een NPO-woordvoerder verwijst naar het onderzoek van de ombudsman. "Wij wachten haar eigen onafhankelijke oordeel hierover af, maar kunnen ons voorstellen dat er nu ook klachten zijn ingediend over de recente uitzending. Recent ingediende klachten kan ze nog in haar lopende onderzoek meenemen, dus mogelijk ook over de uitzending waar nu Kamervragen over zijn gesteld."



Volgens de NPO-zegsman wordt het oordeel van de ombudsman begin juni verwacht. "Als de bevindingen daartoe aanleiding geven, kan de NPO overwegen om binnen onze bevoegdheden een maatregel op te leggen."



Ongehoord Nederland is om een reactie op de Kamervragen gevraagd.