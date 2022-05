Talpa heeft een nieuwe spelshow aangekondigd waarin deelnemers 1 miljoen euro kunnen winnen door zich een vol jaar af te sluiten van de buitenwereld. Een jaar van je leven start waarschijnlijk half augustus en is op zoek naar veertig kandidaten.

Talpa spreekt in de aankondiging van "een ongekende kans van één op veertig". Net als in het eerdere Utopia krijgen deelnemers aan het begin alleen een aantal basisvoorzieningen. Via opdrachten kunnen ze geld verdienen voor de huishoudpot.

Daarnaast zijn er opdrachten om elkaar te elimineren, zodat er uiteindelijk één persoon overblijft. Als de huishoudpot leeg raakt, mag de prijzenpot worden aangesproken. De uiteindelijke winnaar zou dus ook minder kunnen verdienen dan het oorspronkelijke bedrag.

Geïnteresseerden kunnen zich online aanmelden. Op het aanmeldformulier wordt onder meer gevraagd welke persoonlijke doelen je met het programma wil behalen en of je vanaf half augustus een jaar beschikbaar bent.

Win je in Nederland een prijs hoger dan 449 euro, dan moet je daar een kansspelbelasting van 29 procent over betalen. Bij een prijs van 1 miljoen euro hou je dus netto 710.000 euro over.