Meer dan 1,4 miljoen mensen hebben woensdagavond gezien hoe in Tussen Kunst en Kitsch twee werken van M.C. Escher op 100.000 euro werden getaxeerd. Dat is een van de hoogste bedragen ooit in het programma.

Eerder dit jaar werd een gebedenboek uit 1488 ook al op een ton getaxeerd. Het record staat nog altijd op een bedrag van 250.000 euro, dat in 2011 werd gekoppeld aan een schilderij van Joost van Geel.

De uitzending van Tussen Kunst en Kitsch was woensdag het best bekeken programma van de dag. Het NOS Journaal van 20.00 uur en dat van 18.00 uur maken de top drie compleet met respectievelijk ruim 1,3 miljoen en 999.000 kijkers.

Naar de finale van de Europa League tussen Eintracht Frankfurt en Rangers FC op Veronica keken 515.000 mensen. De Duitsers kwamen na strafschoppen als winnaar uit de bus.