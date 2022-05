De Volkskrant mag alsnog schrijven over het vermeende machtsmisbruik door Frans van Drimmelen, heeft het gerechtshof van Amsterdam woensdag geoordeeld. Het dagblad en Van Drimmelen troffen elkaar maandag in een hoger beroep dat draait om de beschuldigingen aan het adres van het voormalige D66-lid.

Het dagblad wilde in hoger beroep afdwingen dat het alsnog mag publiceren over onder meer het vermeende machtsmisbruik door Van Drimmelen, terwijl de advocaat van Van Drimmelen juist een rectificatie eist van wat er tot nu toe is geschreven. Van Drimmelen noemde de publicaties van de Volkskrant "buitenproportioneel".

Vorige maand bracht de Volkskrant in een artikel naar buiten dat de partijtop van D66 al een jaar lang conclusies uit een vertrouwelijk rapport van een onderzoeksbureau achterhield. Hierin stond dat Van Drimmelen zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting een oud-medewerkster van de partij. In het destijds openbaar gemaakte deel van het rapport leek de man juist vrijgepleit te worden.

De rechtbank in Amsterdam had de krant na een door Van Drimmelen aangespannen kort geding opgelegd een aantal zaken te schrappen in het artikel, zoals de beschuldigingen van machtsmisbruik en seksuele intimidatie.

Het hof liet woensdag weten dat het geen gronden ziet "voor de verboden, en evenmin voor andere door het voormalig lid in hoger beroep gevraagde verboden of rectificaties". Het gaat om een zogeheten kop-staartarrest. De motivering voor deze beslissing volgt op een later moment.