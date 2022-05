Gordon, Anouk en Douwe Bob steken de handen uit de mouwen op het platteland in het nieuwe, tweede seizoen van Boerderij van Dorst. Ook Hans Klok, Eva Crutzen, Froukje, Katja Schuurman, Maxim Hartman, Défano Holwijn en Hanneke Groenteman schieten Raven van Dorst te hulp.

Voor deze tweede reeks, die zondag 29 mei van start gaat op NPO3, trekt Van Dorst zich opnieuw iedere week samen met twee BN'ers terug op het platteland. In het programma wordt de boerderij opgeknapt, worden groente en fruit geteeld, wordt het land bewerkt en worden dieren verzorgd.

Het vorige seizoen was voor Van Dorst een opwarmertje. "Ik heb m'n draai gevonden en wil van de boerderij een waar paradijs maken. Uiteraard weer met hulp van BN'ers, want het is zo leuk om ze te zien zwoegen. En alleen is maar saai."

In de eerste aflevering zijn illusionist Klok en cabaretière en actrice Crutzen te gast.