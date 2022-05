In The Passion was Kim-Lian van der Meij al even te zien als Maria Magdalena, maar in het nieuwe The Passion Hemelvaart van KRO-NCRV speelt ze zelfs de hoofdrol. In gesprek met NU.nl vertelt de actrice dat ze zich op meerdere vlakken herkent in haar personage. "Ik maakte een spiritual awakening mee", zegt Van der Meij.

"The Passion was alleen de introductie van mijn personage, toen heb ik alleen één klein liedje gezongen. Pas tijdens The Passion Hemelvaart mag Maria Magdalena echt shinen", zegt Van der Meij.

Het concept is hetzelfde: het verhaal wordt verteld aan de hand van scènes, bekende liedjes en een verteller. Alleen het live-evenement is er niet aan toegevoegd. "Je kan het zien als een minimusicalspeelfilm."

Rond de aankondiging van The Passion Hemelvaart klonken er wat kritische geluiden. Moet dat nou, een tweede Passion kort na de andere uitzending? Van der Meij denkt dat die behoefte er wel is. "Als je van The Passion houdt, dan zal je hier ook van houden. Bovendien zijn veel mensen nieuwsgierig naar het verhaal erachter, denk ik. Bijna iedereen is vrij op die dag, maar veel mensen weten niet waarom. Die mensen kunnen ontdekken wat Hemelvaart betekent en waarom we het eigenlijk vieren."

Het verhaal achter Hemelvaart en Maria Magdalena kende Van der Meij, zelf niet christelijk opgevoed, ook niet. "Ik ben daarom gelijk in het karakter Maria Magdalena gaan graven. Door de eeuwen heen zijn er zo veel verschillende verhalen over haar verspreid die niet allemaal even positief zijn. In die tijd was het een liefdevolle, maar vrij ongrijpbare en mysterieuze vrouw. Hierdoor kreeg ze verkeerde labels opgeplakt die haar onrecht hebben aangedaan. Desondanks is Maria Magdalena altijd bij haar eigen gevoel gebleven. Dan krijg je nog meer bewondering voor zo'n sterke vrouw, zeker in die tijd."

Wat is Hemelvaartsdag? Op Hemelvaartsdag wordt het ten hemel (en naar God) stijgen van Jezus Christus herdacht. Dat is 39 dagen na zijn opstanding uit de dood. Jezus is voor die tijd al meerdere keren aan zijn discipelen (onder wie Maria Magdalena) verschenen. Hij vertelt de discipelen dat ze het evangelie moeten verspreiden en dat ze de mensen vreugde en vrede moeten brengen. Maria Magdalena werd in deze tijd een leidersfiguur.

'Zonder Maria Magdalena had christendom er anders uitgezien'

"Het is een mooi voorbeeld van: je moet niet te snel oordelen over iemand en in jezelf blijven geloven als je het gevoel hebt dat je onderschat wordt", gaat Van der Meij verder.

"Maria was zelfs een sleutelfiguur in de opstanding van Jezus. Hij zei tegen haar: als ik doodga, zal ik drie dagen later weer opstaan. Iedereen verloor na zijn kruisiging het vertrouwen en zat vol verdriet en wanhoop, maar Maria Magdalena bleef steevast vertrouwen in hem hebben. Ze bleef anderen ervan overtuigen dat ze Jezus heeft gesproken en gezien en dat hij doorgaat met het verkondigen van zijn boodschap, ook al is hij er lijfelijk niet meer. Maria Magdalena krijgt veel weerstand, ook van discipelen. Maar ze trekt toch de kar, heel tof. Als ze dat niet had gedaan, had het christendom er misschien heel anders uitgezien."

Van links naar rechts: Soy Kroon (Jezus), Noortje Herlaar (Maria) en Van der Meij als Maria Magdalena. Van links naar rechts: Soy Kroon (Jezus), Noortje Herlaar (Maria) en Van der Meij als Maria Magdalena. Foto: Sander Mulkens

'Ik leerde dat onzekere accepteren'

Van der Meij kan zich goed vinden in de innerlijke strijd van haar personage. Dat bezingt ze in een van haar solonummers: Ze huilt maar ze lacht van Maan.

"Maria Magdalena was daadkrachtig, maar heeft ook haar struggles gehad. Ze twijfelde aan zichzelf en wist niet of ze mensen wel kon overtuigen, omdat ze al het imago heeft van een verwarde vrouw met psychische problemen. Dat gebrek aan vertrouwen is herkenbaar; ik twijfel ook weleens aan wie ik ben en waar ik in geloof", vertelt Van der Meij.

"Maar de herkenning zit ook in dat je sommige dingen niet met je verstand kan verklaren. Ik ben de afgelopen jaren ook dat spirituele pad ingeslagen en ben bezig met hoe we zijn verbonden met een hogere macht."

Gelovig is Van der Meij dus niet per se, maar ze maakte naar eigen zeggen wel een spiritual awakening door. "Ik heb nooit níét in Jezus geloofd, maar ik had moeite met het institutionele aspect van de kerk en de Bijbel. Ik voel mij meer verbonden met de energie van het universum en dat zou je ook God kunnen noemen", vertelt ze.

"Vertrouwen in een hogere macht ontstaat volgens mij vooral wanneer er in je leven een fundering wegvalt. In mijn geval was dat onze emigratie naar Zweden met het gezin. Hoe gaaf dat ook was, je vertrekt toch uit je thuisland en begint iets nieuws. Ik had geen vast tv-contract meer waar ik op kon leunen en geen directe vrienden en familie om me heen. Alles wat zeker was, was weg. Hoe ga je daar dan mee om?"

"Ik heb ontdekt dat het niet uitmaakt waar je bent en wat de exterieure factoren zijn, zolang je basis binnenin maar in balans is", zegt de actrice. "In de Zweedse natuur leerde ik dat onzekere accepteren en blind te vertrouwen op het onbekende. Sindsdien zijn er zulke leuke dingen op mijn pad gekomen en weet ik: je hebt geen zekerheid nodig om vastigheid te creëren."

The Passion Hemelvaart wordt donderdag 26 mei om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO1 uitgezonden.