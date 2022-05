Er komt geen snellere uitspraak over een eventuele veiling van de nationale FM-frequenties. Radiozender KINK was naar het College van Beroep voor het Bedrijfsleven gestapt om dat af te dwingen. Dat is niet gelukt, zo blijkt dinsdag uit een uitspraak. KINK moet nu de bodemprocedure afwachten die op 24 juni dient.

KINK was in beroep gegaan tegen het besluit van het kabinet om de landelijke FM-frequenties voor de derde keer te verlengen. De zender wilde niet wachten op de bodemprocedure tegen de noodverlenging, die 24 juni dient. KINK vond dat er haast geboden was, omdat de FM-frequenties al in september verlengd worden.



Maar in april zag de bestuursrechter in Rotterdam "geen spoedeisend belang" voor de zaak en wees het verzoek af. Tegen die uitspraak ging de zender, die alleen alternatieve muziek draait, in beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) in Den Haag. Er volgde begin mei een nieuwe zitting waarbij alle partijen gehoord werden. Dinsdag deed het CBp uitspraak waaruit bleek dat KINK de beroepszaak heeft verloren en nu moet hopen op een goede afloop van de bodemprocedure.

'Onwaar en absurd'

"Wachten op een bodemprocedure waarvan de datum ten tijde van het kort geding nog onbekend was, leek en lijkt ons onacceptabel", lichtte KINK-directeur Jan Hoogesteijn eerder toe. De zender valt met name over de uitspraak dat ze financieel niet in staat zou zijn om mee te bieden in een veiling. "Dat is onwaar en absurd en volgens ons ook geen criterium voor het al dan niet laten doorgaan van een herverdeling. Daarnaast is het ook geen grond om het spoedeisend belang af te wijzen."



Recent kreeg KINK alsnog bijval van Qmusic, een van de zenders waarvan de FM-frequentie wordt verlengd. Qmusic vindt een noodverlenging niet meer nodig, omdat de radioadvertentiemarkt onlangs spectaculair gegroeid is.