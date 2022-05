De finale van Boer zoekt Vrouw heeft zondagavond 2,8 miljoen kijkers getrokken. Daarmee was het wederom het best bekeken programma van de zondag.

De start van Even tot hier, eenmalig op de zondagavond vanwege het Eurovisie Songfestival, was meteen goed voor ruim 1,8 miljoen kijkers en een derde plaats in de kijkcijferlijst. Het satirische programma is vanaf volgende week weer op zaterdagavond te zien.

Studio Sport Eredivisie met de laatste voetbalwedstrijden in de Eredivisie van dit seizoen staat met bijna 1,7 miljoen kijkers op de vierde plaats.



College Tour had schaatsster Ireen Wüst als gast. De uitzending met de olympisch kampioene haalde met 514.000 kijkers de top tien. Het kijkersaantal was goed voor een negende plaats.