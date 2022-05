Camila Cabello neemt in het aankomende seizoen van de Amerikaanse versie van het programma The Voice als coach plaats op een van de rode draaistoelen. De 25-jarige zangeres maakte het nieuws bekend via sociale media.

"Ik zie jullie deze herfst!", schrijft Cabello. Ze komt naast Gwen Stefani, Blake Shelton en John Legend te zitten. De zangeres neemt de plek over van Ariana Grande, die op haar beurt Nick Jonas verving. NBCUniversal, de zender die de show uitzendt, bevestigde het nieuws.

Het wordt het 22e seizoen van de zangcompetitie en in de afgelopen editie was Cabello al te zien als adviseur. Van de huidige coaches is Shelton de enige die alle seizoenen heeft meegedraaid. Stefani en Legend namen enkele jaren later plaats op de befaamde rode stoelen.

John de Mol is nog altijd een van de uitvoerend producenten bij het programma dat hij heeft bedacht.