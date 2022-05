Het AD heeft zaterdag de eerste column gepubliceerd van Daan Rot-de Launay, de weduwe van de onlangs op 64-jarige leeftijd overleden tekstschrijver en componist Jan Rot. In het stuk, dat te vinden is in weekendbijlage Mezza, laat Rot-de Launay (46) luchtigheid toe en schrijft ze over zowel de laatste dagen van Jan als over hoe het nu met het gezin gaat.

In de column vertelt Rot-de Launay, die schrijfster en fotografe is, dat Jan tot aan het einde zijn werkethos behield. Zo deed hij in zijn laatste week nog zelf de eindcorrectie over zijn tekstboek en appte hij zijn gezin op de ochtend van zijn sterven nog "bestanden, instructies, lijstjes en ideeën".

De weduwe deelt ook dat ze in eerste instantie bang was dat ze zou schrikken als ze muziek van haar overleden man op de radio zou horen, maar dat juist het tegenovergestelde het geval is. "De avond na zijn sterven zing ik samen met de kinderen uit volle borst met hem mee. 21 jaar, 9 maanden en 9 dagen na onze eerste ontmoeting", schrijft Daan.

De eerste column van Rot-de Launay zou eigenlijk al eerder verschijnen, maar het AD kreeg na het overlijden van Rot onverwacht nog twee laatste columns van de zanger, die vorige week zaterdag werden gepubliceerd.